Gennaio si avvicina e con il primo mese del nuovo anno si fanno più insistenti anche le voci di calciomercato con protagonista la Roma in vista della sessione invernale. Un nome da tenere d'occhio in ottica giallorossa è quello di Jamie Bynoe-Gittens. L'attaccante inglese piace molto a Xabi Alonso, ma il classe 2004 sta trovando pochissimo spazio al Chelsea soprattutto a causa degli infortuni. La Roma e Gasperini adorano il giocatore tanto che lo avrebbero accolto a braccia aperte nella Capitale già in estate, ma i Blues non avevano aperto al prestito. Gasp in particolare, secondo l'esperto di mercato Fabrizio Romano nell'ultimo video pubblicato su YouTube, lo considera perfetto per esplosività, velocità e 1vs1. C'è però da vedere come Gittens arriverà al mercato di gennaio: più che capire se il Chelsea lo farà partire o meno nella sessione invernale di calciomercato, c'è da definire la sua reale condizione fisica. La Roma, infatti, non può permettersi di inserire in rosa un esterno offensivo che non possa garantire minutaggio e prestazioni.