Paulo Dybala è sempre più vicino al ritorno in campo. Oggi la Joya compie 33 anni e sui social sono già tantissimi i tifosi giallorossi che non hanno perso l'occasione per celebrarlo. Nonostante non si veda in campo dal 14 ottobre, quando uscì all'intervallo della super-sfida contro il Real Madrid, e nonostante il suo ultimo gol risalga addirittura al 18 gennaio, contro il Torino nel giorno dell'esordio di Malen. Quel Bobby con cui Paulo potrebbe formare la coppia d'attacco contro il Parma al Tardini, sabato 21 novembre. Già, perché Soulé è attualmente impegnato con l'Argentina e tornerà in Italia (come Balerdi e Castro, d'altronde) solamente giovedì mattina. Da lì un solo vero allenamento a disposizione prima della sfida contro i ducali, vale a dire la rifinitura di venerdì. E chissà che, come riportato da Il Corriere della Sera, Gasp non possa decidere di tenerlo fuori, come accaduto nella precedente sosta in occasione di Como-Roma, per schierare il rientrante Dybala dal 1'. Intanto, tiene banco anche la questione futuro. Il contratto della Joya scadrà il prossimo 30 giugno e con ogni probabilità la Roma deciderà se rinnovare o meno il numero 21 solo a ridosso della scadenza, o perlomeno a stagione inoltrata. Anche se, secondo La Gazzetta dello Sport, sarebbe già al vaglio un'ipotesi di rinnovo annuale.