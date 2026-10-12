Il Real Madrid è tornato ad allenarsi oggi a Valdebebas per preparare la sfida di Champions League contro la Roma, in programma mercoledì alle 21, ma continuano a far discutere l’espulsione di Vinicius e il rifiuto di José Mourinho di presentarsi in conferenza stampa dopo la vittoria di sabato contro il Villarreal (1-0). Il brasiliano si è scusato sui social con i tifosi e i compagni per il rosso rimediato dopo aver tirato i capelli a Saliba, salvo poi condividere una storia su Instagram in cui definiva il sistema arbitrale una "mafia". Il post richiamava anche altri episodi nei quali Vinicius era stato sanzionato, a differenza di altri calciatori. Inoltre, le immagini di Movistar mostrano l’attaccante mentre spinge un operatore della Liga addetto al monitor del Var a bordo campo. Un gesto che potrebbe costargli una squalifica supplementare da due a tre partite.

La linea dura del Real Madrid nei confronti degli arbitri preoccupa il Comitato tecnico arbitrale (Cta), consapevole del rischio che ogni partita si trasformi in un processo al direttore di gara. Dopo le fotografie mostrate da Mourinho in seguito alla sfida con l’Atletico, il clima si è ulteriormente surriscaldato contro il Villarreal. A contribuire alle tensioni è anche Real Madrid Tv, che dopo l’espulsione di Vinicius ha rilanciato le polemiche, parlando di "vergogna" e "Liga di Negreira". L’arrivo di Mourinho - analizza il prestigioso quotidiano 'La Vanguardia', ha inasprito ulteriormente lo scontro. Dopo aver inizialmente dichiarato di fidarsi "degli arbitri spagnoli, credo nella loro onestà", il tecnico portoghese ha cambiato atteggiamento, mettendo i direttori di gara nel mirino. Martedì Mourinho tornerà in conferenza stampa allo stadio Olimpico di Roma, che conosce molto bene. Sabato sarà poi nuovamente impegnato alla vigilia della sfida contro il Siviglia, prima del Clasico.