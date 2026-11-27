Marco Tardelli applaude la Roma reduce dal pareggio europeo contro il Paris Saint-Germain: l'ex mediano azzurro evidenzia il carattere del gruppo e il rendimento dell'attaccante olandese. La prova offerta dai capitolini al Parco dei Principi ha fatto breccia anche nell'ex juventino. Dalle colonne de La Stampa , il campione del mondo 1982 ha tracciato un bilancio sul cammino delle formazioni italiane in Champions League, dedicando un focus particolare alla manovra dei giallorossi.

Chi l'ha convinta di più?

"Attualmente, la formazione che mi regala maggiore divertimento è senza dubbio la Roma. È piacevole da osservare, scende in campo sempre con l'obiettivo di conquistare i tre punti, convinta che solo attraverso l'atteggiamento offensivo si possa raggiungere il successo, sebbene purtroppo non basti sempre. Nella sfida contro il PSG è emersa tutta l'impronta di Gasperini, fatta di elementi rapidi, creativi e dotati di forte temperamento. Il percorso di Malen ha qualcosa di straordinario: non era sbarcato nella Capitale con l'etichetta del top player, ma le statistiche parlano chiaro; con ogni probabilità ha trovato l'ambiente ideale e sta compiendo il salto di qualità definitivo".