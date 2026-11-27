Osmajic è diventato il bomber a sorpresa di Daniele De Rossi. Il 27enne centravanti montenegrino del Genoa in un'intervista ha confidato di aver avuto sempre un debole per la Roma: "De Rossi è una figura importantissima per me. Quando ero più giovane guardavo a casa le partite della Roma in televisione, dove giocavano proprio lui e Vucinic. A me piaceva moltissimo come calciatore e ora è il mio tecnico. In estate, quando c'è stata la possibilità di venire al Genoa, l'idea di avere lui come mister mi ha reso felicissimo perché è una figura carismatica, un ottimo allenatore, che mi insegna tanto ogni giorno e mi aiuta a migliorare sempre. Con lui spingo sempre di più in avanti i miei limiti", le parole di Osmajic a la Gazzetta dello Sport. L'attaccante è a quota cinque reti in campionato.