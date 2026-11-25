Mile Svilar ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video prima dell'inizio del match contro il Paris Saint-Germain. Queste le sue parole:

Quale è la prima impressione dello stadio e della partita? "E' una bella partita da giocare, per gare del genere hai fatto tutto il tuo percorso da bambino, per arrivare a notti così. Siamo orgogliosi di essere qui, proveremo a giocare la nostra partita il meglio possibile e poi vedremo".

Come è stato l'ultimo periodo? "C'è stato questo piccolo problema al quinto, è stato difficile mancare in certe partite. Ma adesso ci sono e sono molto felice".

E' meglio non pensare all'attacco del Psg? "Meglio non pensarci troppo, come fosse una partita normale. E poi fare il proprio lavoro il meglio possibile".

SVILAR A SKY SPORT

A causa dell'infortunio hai saltato delle partite. "Sì, sono state tante. Ho dovuto essere un po’ paziente, però ci sta. Il periodo comunque è passato velocemente e ci siamo, ci siamo stasera".

Servirà un po’ di pazienza, soprattutto attenzione e qualcosina in più per fronteggiare una macchina da gol come il PSG, che ha una media di cinque gol a partita? "Sicuramente servirà più attenzione, però serve attenzione sempre. Anche noi stiamo facendo molto bene e stiamo segnando tanti gol, quindi affronteremo al massimo questa grande squadra".

Ci spieghi come studi gli attaccanti avversari? C’è un modo particolare, anche attraverso i video? Hai studiato, ad esempio, Dembélé nella posizione di centravanti? "No, li studi sempre, ogni partita. Guardi gli individuali e poi non cambia molto se sei in Serie A o in Champions League, quindi è sempre la stessa cosa".