Mile tornerà a disposizione di Gasperini per la trasferta di Parma

Redazione
WhatsApp Image 2026-10-14 at 17.33.55

Svilar no stop: prosegue il recupero in Belgio. Mile si allena con il tutore al piede

Scegli Forzaroma.info come fonte preferita su Google

Conto alla rovescia per il ritorno di Svilar. Il portiere giallorosso è al lavoro in Belgio per tornare il prima possibile, sui social ha condiviso un carosello di foto scrivendo: "Anche questa passerà". Mile dovrebbe tornare dopo la sosta di novembre, ma la speranza dell'allenatore è di riaverlo a disposizione quantomeno per il match contro il Sassuolo del 7 novembre. Per le prossime gare toccherà di nuovo a Gollini che contro il Real Madrid è stato tra i peggiori in campo.

Svilar

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti