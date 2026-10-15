Conto alla rovescia per il ritorno di Svilar. Il portiere giallorosso è al lavoro in Belgio per tornare il prima possibile, sui social ha condiviso un carosello di foto scrivendo: "Anche questa passerà". Mile dovrebbe tornare dopo la sosta di novembre, ma la speranza dell'allenatore è di riaverlo a disposizione quantomeno per il match contro il Sassuolo del 7 novembre. Per le prossime gare toccherà di nuovo a Gollini che contro il Real Madrid è stato tra i peggiori in campo.