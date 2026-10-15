Mile tornerà a disposizione di Gasperini per la trasferta di Parma
Svilar no stop: prosegue il recupero in Belgio. Mile si allena con il tutore al piede
Conto alla rovescia per il ritorno di Svilar. Il portiere giallorosso è al lavoro in Belgio per tornare il prima possibile, sui social ha condiviso un carosello di foto scrivendo: "Anche questa passerà". Mile dovrebbe tornare dopo la sosta di novembre, ma la speranza dell'allenatore è di riaverlo a disposizione quantomeno per il match contro il Sassuolo del 7 novembre. Per le prossime gare toccherà di nuovo a Gollini che contro il Real Madrid è stato tra i peggiori in campo.
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