Mile Svilar vuole tornare in campo il prima possibile. Il portiere giallorosso, alle prese con una frattura da stress al quinto dito del piede rimediata prima della sfida contro il Como, sarà costretto a rimanere ai box per diverse settimane, ma non ha intenzione di perdere tempo. Sui propri profili social, Svilar ha pubblicato una foto che lo ritrae in palestra con un tutore al piede destro, seguita da un video in cui svolge un esercizio per la parte superiore del corpo. Ad accompagnare le immagini, una frase che testimonia la sua voglia di reagire all'infortunio: "Tenere sotto controllo ciò che è possibile nonostante le battute d'arresto". L'infortunio del portiere è stato un duro colpo per Gasperini, che non ha nascosto la propria amarezza in conferenza stampa: "È una brutta tegola. Non è una frattura scomposta, ma richiederà almeno un mese di guarigione". Contro il Como però, Gollini ha dimostrato di poter essere un sostituto affidabile, offrendo una prestazione convincente e Gasp spera di ricevere le stesse garanzie anche nella prossima sfida contro il Real Madrid, in attesa di poter riabbracciare il suo numero uno.