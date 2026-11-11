Mile Svilar si avvicina al mondo dell'imprenditoria e annuncia un nuovo investimento. Il portiere della Roma ha infatti scelto di entrare in Botan, presentata come la prima distilleria europea specializzata in prodotti analcolici. A rendere pubblica la novità è stato lo stesso estremo difensore attraverso il proprio profilo Instagram, accompagnando l'annuncio con una dichiarazione che spiega la filosofia alla base del progetto: "Non abbiamo inventato il mondo degli analcolici: vogliamo contribuire a definirne il futuro. Ho investito in Botan, la prima distilleria analcolica d'Europa. Un'azienda, un nuovo punto di riferimento". L'iniziativa punta a superare i confini tradizionali del settore, concentrandosi sulla ricerca dei sapori piuttosto che sulla semplice eliminazione dell'alcol. "Non abbiamo cercato di inserirci in una categoria già esistente. Il nostro obiettivo è stato quello di esplorare il gusto attraverso la distillazione - si legge nella presentazione sul sito ufficiale dell'azienda -. L'assenza di alcol non rappresenta il traguardo, ma è la conseguenza della scelta di un metodo preciso, pensato per estrarre, combinare e conservare al meglio le diverse sfumature aromatiche. Botan nasce per costruire una nuova categoria creativa, capace di esaltare profondità, equilibrio e versatilità in ambito gastronomico. È un'espressione del territorio in cui operiamo, modellata dal ritmo delle stagioni. Selezioniamo erbe di qualità gastronomica, coltivate dando priorità alle caratteristiche aromatiche piuttosto che alla quantità del raccolto. Ogni raccolta racconta il proprio terreno, il clima e il momento in cui viene effettuata. La natura non produce mai risultati identici e lo stesso accade con le nostre creazioni. Le differenze tra un raccolto e l'altro sono parte integrante della loro identità".

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