Cristante su Pellegrini: "Lo aspettiamo a braccia aperte, spero torni il prima possibile"
Domani la Roma volerà in Francia per la terza amichevole pre stagionale. Dopo i due 6-0 con Primavera e Trastevere, il prossimo avversario sarà il Cannes dei Friedkin. Out Pisilli e Robinio Vaz, oltre a loro non ci sarà neanche Cherubini per febbre. C'è Soulé che aveva saltato l'ultima partita per gestione dei carichi dei lavori. In attacco spazio a lui insieme a Dybala e Malen. Dopo il match la squadra tornerà nella Capitale, poi Gasperini concederà due giorni di riposo.
Cannes-Roma, i convocati
Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Nardin, Lulli, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, Panico, Di Nunzio, Giammattei, Bah
Attaccanti: Dovbyk, Malen, Soulé, Dybala, Arena
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