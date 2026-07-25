Domani la Roma volerà in Francia per la terza amichevole pre stagionale. Dopo i due 6-0 con Primavera e Trastevere, il prossimo avversario sarà il Cannes dei Friedkin. Out Pisilli e Robinio Vaz, oltre a loro non ci sarà neanche Cherubini per febbre. C'è Soulé che aveva saltato l'ultima partita per gestione dei carichi dei lavori. In attacco spazio a lui insieme a Dybala e Malen. Dopo il match la squadra tornerà nella Capitale, poi Gasperini concederà due giorni di riposo.

Cannes-Roma, i convocati

Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar

Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Nardin, Lulli, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Panico, Di Nunzio, Giammattei, Bah

Attaccanti: Dovbyk, Malen, Soulé, Dybala, Arena