Si parla sempre di lui. Perché è forte. Perché è in cima alla lista dei preferiti di Gian Piero Gasperini. Perché con lui e Donyell Malen la Roma formerebbe davvero una coppia d'attacco da Champions. E si parla molto nelle ultime ore di Mason Greenwood soprattutto perché ora il club giallorosso vuole accelerare. E in questi giorni, non appena verrà ufficializzato il nuovo ds in pectore Tony D'Amico, presenterà la prima offerta all'Olympique Marsiglia. Se da una parte l'Olympique Marsiglia deve vendere il giocatore per far quadrare i conti, scrive Alessio D'Urso su La Gazzetta dello Sport, dall'altra il papà-agente di Mason attendeva solo che la Roma si qualificasse in Champions per sedersi attorno ad un tavolo. Il giocatore, non a ca-so, ha fatto sapere di preferire la certezza dell'Europa dei Vip della Roma alle avance del Fenerbahce, sulle sue tracce da giorni, che invece dovrà giocare i preliminari. L'OM ha fretta di ottenere plusvalenze e per l'attaccante chiede 50 milioni più bonus, la Roma avanzerà un'offerta sui 40 milioni più bonus per avvicinarsi e offrirà al giocatore 4,5 milioni d'ingaggio. Altro elemento favorevole al buon esito di un'operazione che non è di poco conto è il rapporto di amicizia tra i due club. A Marsiglia lavora ancora Federico Balzaretti. Ecco perché Greenwood non è irraggiungibile, come non lo sarebbe del resto neppure Igor Paixao. l'attaccante, è completamente ambidestro. Qualità che nel calcio moderno è diventata quasi fondamentale ad alti livelli con il ritorno della marcatura a uomo.