D'Amico continua a lavorare su più tavoli, l'esterno d'attacco è una priorità ma non è l'unica. Nei piani del ds giallorosso c'è anche un vice Malen da regalare al tecnico, il primo nome era quello di Tresoldi ma l'operazione nelle ultime ore ha subito una brusca frenata. Troppo alte le richieste del Bruges (50 milioni) e nonostante un accordo già trovato col ragazzo i giallorossi dovranno virare su un altro profilo. In lista c'è Castro del Bologna. L'argentino piace al tecnico e i primi contatti sono stati già avviati. La valutazione è di circa 40 milioni di euro e nelle prossime ore ci saranno altri incontri. Venerdì la partenza per il Galles, Gasp spera di abbracciare almeno un nuovo acquisto.