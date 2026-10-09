Andrea Stramaccioni ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. L'opinionista di Dazn ha detto la sua su Como-Roma: "Senza dubbio sarà una sfida tra due squadre che hanno dimostrato di essere cresciute tantissimo nel finale dello scorso campionato e hanno ricominciato più forti e competitive. L'Inter però ha ancora qualcosa in più, anche se il gap si è ridotto". Di seguito le sue parole:

Cosa può fare invece Gasperini per limitare idee e possesso al Como? "La Roma in casa con il Como lo scorso anno giocò una grande partita, riducendo al minimo la qualità del Como e asfissiando le sue fonti. Al ritorno fu un'altra gara, anche se la Roma andò in vantaggio con un rigore scaturito da una pressione su costruzione dal basso. L'intento sarà ancora quello, ma non me la immagino assolutamente sbilanciata".

A sinistra potrebbe tornare dal via Pellegrini, che può abbassarsi da centrocampista. Il doppio ruolo può essere importante per aiutare in mezzo? "Gasperini e Fabregas si sono incontrati quattro volte in Serie A (2 vittorie a testa, ndr) e ogni volta nel tridente giallorosso è partito titolare un centrocampista, un "equilibratore": Pasalic e Samardzic nelle due sfide con l'Atalanta e Pellegrini nelle due con la Roma. Quindi assolutamente sì, Lorenzo sarebbe perfetto per avere maggiore duttilità tattica. Ma se non fosse ancora pronto Gasperini potrebbe fare la stessa cosa anche deputando Soulé ad una partita di maggior sacrificio in fase di non possesso, come contro l'Inter"

Conterà più l'estro di Dybala o la fantasia di Paz? "Sono due giocatori che fanno innamorare chi ama questo gioco. Sono ovviamente in un momento differente del loro percorso e hanno anche caratteristiche diverse. Paulo ha vinto tutto, è un giocatore che determina ed è più una seconda punta. Nico invece ha un talento cristallino ed è più un dieci in grado anche di abbassarsi o partire decentrato a destra. Ad oggi, però, Paulo è leggermente più determinante nella Roma di quanto non lo sia Nico nel Como".