“La Roma ha bisogno di Endrick”. Secco, deciso. Andrea Stramaccioni non usa giri di parole e, ai microfoni di Te la do io Tokyo, promuove e sponsorizza l'acquisto del giovane brasiliano. Per l'ex tecnico dell'Inter, nella batteria di attaccanti giallorossi manca ancora un giocatore con le sue caratteristiche. Ma non è l'unico tassello necessario per permettere alla squadra di Gasperini di fare un ulteriore salto di qualità. Stramaccioni ha parlato anche della corsa Scudetto, del lavoro di Gasp nella valorizzazione dei singoli e di Mourinho. Ecco le sue dichiarazioni.

Su Endrick. “Endrick è un giocatore diverso, che la Roma nella sua batteria di attaccanti non ha. Nasce centravanti, lo ha fatto anche con il Brasile, ma ha dimostrato di essere un top in ogni posizione dell'attacco. È differente e non ha punti deboli. È un giocatore che farebbe fare un salto di qualità alla Roma. Che poi manchi un giocatore di strappo alto a sinistra è un altro discorso, ma non ha a che fare con Endrick. Potrebbe essere un'operazione alla Nico Paz con il Como. Il calcio è cambiato: le rose sono composte da 18 giocatori veri e la Roma ha bisogno di innesti come lui”.

Sulle altre esigenze di mercato. “La Roma ha bisogno anche di un giocatore con il piede sinistro sulla fascia. Quello che potrebbe fare Gasperini con un mancino sarebbe impressionante, perché oggi la Roma non ce l'ha. Se hai un quinto che attacca la profondità, puoi creare situazioni molto interessanti”.

Sulla corsa Scudetto. “La Roma può lottare per lo Scudetto. L'Inter, quando ha tutti i giocatori a disposizione, è una squadra veramente forte e ha qualcosa in più. Ma la Roma ha ridotto il gap. Il Como è un pizzichino più indietro”.

Su Gasperini e la valorizzazione dei giocatori. “Gasp prende le qualità migliori di un giocatore, le esalta e ne sminuisce i difetti. Hermoso ne è un esempio, così come Ghilardi”.

Su Mourinho e il suo periodo al Real Madrid. “Mourinho ha messo i puntini sulle i a Madrid, ha delle qualità che altri allenatori non hanno”.