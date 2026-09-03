Andrea Stramaccioni, allenatore con un passato anche nella Roma e oggi opinionista e commentatore DAZN, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport parlando del possibile cammino della squadra di Gasperini in campionato. "Ha tutto per dare fastidio. Se avesse per paradosso "solo" il campionato ti direi che potrebbe competere per vincere. Ma la Champions può incidere su una squadra che da anni non la gioca", ha affermato Stramaccioni. Poi un passaggio sul big-match di sabato contro l'Atalanta all'Olimpico: "Per avendo inserito "poco" nell'undici titolare viaggia ad un ritmo pazzesco, gioca a memoria e ha una coppia d'attacco unica con Malen-Dybala. Poi l'atmosfera dell'Olimpico sarà un fattore".