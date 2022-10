Stadio Roma, studio di fattibilità consegnato in Comune. Mourinho cambia col Betis

Ora via alla conferenza dei servizi: l'obiettivo è giocare la prima partita nel 2027. In Europa League spazio a Kumbulla e Zalewski, intanto continuano i colloqui per il rinnovo di Zaniolo

Francesco Iucca

La Roma è tornata oggi ad allenarsi in vista della sfida potenzialmente decisiva di giovedì sera contro il Betis all'Olimpico. Mourinho potrebbe effettuare più di qualche cambio, dal riposto concesso a un Pellegrini decisamente non al top all'inserimento di Zalewski e Abraham o Belotti. Da gestire sarà anche Paulo Dybala, che a San Siro ha dato un dispiacere a Marotta e Inzaghi, che a lui avrebbe preferito prima Lukaku e poi Correa nonostante l'ok di Zhang. Lo stesso allenatore dell'inter, alla vigilia della sfida col Barcellona,ne ha parlato: "Non sono sempre io a decidere, ho una società dove andiamo tutti nella stessa direzione".

Di sicuro Dybala è rimasto contento di come è andata a finire, come conferma anche la fidanzata Oriana Sabatini:"A Roma è felice e sereno, spero e penso che sarà convocato per il Mondiale". Il sogno poi è un trofeo con la maglia giallorossa, magari uno scudetto storico: "Non credo sia a quel livello, ma con Mourinho tutto è possibile", ha detto Claudio Ranieri. E non a caso lo Special One è uno dei candidati alla vittoria nel Gran Gala del calcio 2022. Di sicuro ci si aspetta una prestazione di livello più alto da Nicolò Zaniolo, per cui Pinto è in contatto costante e spera di arrivare all'accordo per il rinnovo entro 30-40 giorni. Ma lo scoglio restano le cifre. Intanto è salita pure la febbre derby, visto che oggi alle 12 è partita la vendita libera per Roma-Lazio del 6 novembre con lunghe code online.

Stadio Roma, consegnato lo studio di fattibilità: obiettivo 2027. Primavera: pari a Empoli

Il vero focus di giornata però è stato tutto per il nuovo stadio della Roma: oggi il Ceo Pietro Berardi ha incontrato in Campidoglio il sindaco Roberto Gualtieri per consegnare lo studio di fattibilità dell'impianto. “Non sarà solo per i tifosi della Roma, ma per la città e avrà una vita anche durante tutto l’anno",ha detto il dirigente giallorosso a cui hanno fatto eco le parole del primo cittadino che ha annunciato l'apertura della conferenza dei servizi. L'obiettivo dell'iter è posare la prima pietra nel 2024 e giocare la partita d'inaugurazione nel 2027, nell'anno del centenario: la strategia della Roma prevede 60-65mila spettatori, tremila alberi piantati per ridurre l'impatto acustico, l'utilizzo di metro e stazioni, poi la questione dei naming rights con un impianto che sarà di proprietà dei Friedkin. Infine, oggi è scesa in campo la Primavera di Federico Guidi che però non è andata oltre il 2-2 in casa dell'Empoli.