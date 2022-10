E Dybala si gode il momento d’oro. La fidanzata: “Che felicità a Roma”

Che Paulo Dybala sia “felice e sereno” a Roma è indubbio. Adesso arriva anche la conferma della fidanzata, Oriana Sabatini . Cantante e modella, in questo momento si trova in Argentina e, nelle tante interviste rilasciate, ha parlato anche del fidanzato. Come scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport , intanto ha raccontato che, quando i suoi amici glielo hanno presentato, le hanno detto che “Paulo era un tennista spagnolo” e che, solo dopo, ha scoperto chi fosse davvero. Oggi lui vive in Italia, lei si “divide tra Roma, Miami e l’Argentina. Quando sono qui ho talmente tanti impegni che è più facile per me sentire la mia famiglia quando sono all’estero”.

Dybala no, lui Oriana lo sente sempre. Ecco perché c’è da crederle quando, a domanda sul Mondiale, dice: “Penso e spero proprio che Paulo sia convocato. So quanto ci tiene alla Nazionale, andare in Qatar lo renderebbe felicissimo”. Felice lo rende anche la Roma e pure la voglia di aiutare gli altri con tanti progetti umanitari. Dybala è “felice e sereno” a Roma con Mou e una città impazzita per lui, Oriana lo è altrettanto con la sua musica in Argentina: la convocazione per il Qatar sarà, per entrambi, la ciliegina sulla torta: “Sarà bellissimo tifare per la selezione e per lui”.