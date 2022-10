Inter, Inzaghi: “Su Dybala non sono sempre io a decidere”

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Barcellona: "Sappiamo che veniamo da un momento difficile per quanto riguarda i risultati, a mio parere abbiamo fatto una buona gara, purtroppo condita dai due gol in cui ci abbiamo messo del nostro. Avremmo meritato altro".