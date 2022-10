Roma, Pellegrini in dubbio per il Betis. Dentro Zalewski, ritorna Abraham

Il problema al flessore della coscia gli si era manifestato già ad inizio partita, a San Siro, quando a un certo punto Lorenzo Pellegrini ha sentito tirare e si è dovuto fermare. Poi il capitano ci ha giocato su, stringendo i denti e alzando bandiera bianca solo nella seconda parte della ripresa. Qualcuno aveva temuto una ricaduta, lo stesso problema che gli aveva fatto saltare anche le due sfide con la Nazionale italiana in Nations League . Ed, invece, sembra che sia solo un fastidio, che non ci sia nulla di grave. Di certo c’è che la sua presenza con il Betis Siviglia, giovedì sera, al momento attuale è in dubbio . Più probabile, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport , che Pellegrini possa tornare in campo domenica prossima, quando all’Olimpico arriverà il Lecce di Baroni.

Contro gli spagnoli, invece, ci dovrebbe essere il via libera sulla fascia sinistra per Zalewski, con un turno di riposo per Spinazzola. Dietro possibile impiego anche per Kumbulla, che ha oramai recuperato a pieno. Mentre davanti dovrebbe esserci spazio per uno tra Abraham e Belotti. Il secondo a San Siro è entrato meglio del primo, ma tenere fuori per due partite di seguito dal via il centravanti inglese sembra difficile.