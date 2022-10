Primavera 1, Empoli-Roma 2-2: Pisilli e Cherubini non bastano

La Roma Primavera pareggia la sfida in trasferta contro l'Empoli 2-2. Ad andare in vantaggio sono i toscani in apertura con il gol di Boli, che sfrutta un grave errore di Missori che gli regala il pallone. Alla mezz'ora i giallorossi pareggiano però il match grazie alla rete di Pisilli. Poco prima della fine del primo tempo Cherubini completa la rimonta, insaccando la palla del momentaneo vantaggio della Roma. Ma i giallorossi nella seconda frazione si fanno recuperare da un gol di Ignacchiti. Nel finale Guidi prova a dare la svolta con i cambi, ha qualche occasione ma rischia parecchio in difesa con l'Empoli che prende anche un palo. Gli animi poi si accendono nel finale e l'arbitro estrae parecchi gialli. La squadra di Guidi perde una buonissima occasione e sale a quota 11, a 3 lunghezze dalla vetta.