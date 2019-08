Stadio Roma, la Regione Lazio: “Senza opere pubbliche non ci sarà il via libera per costruire”

“Sarà compito del Comune in caso i lavori sulla Roma-Lido non siano terminati prima dell’inaugurazione del nuovo stadio, risolvere il problema del trasporto, con la predisposizione di una rete su gomma”. Questo il testo del documento diramato dalla Regione Lazio circolato in giornata a proposito dello Stadio della Roma. In serata è arrivato poi il chiarimento della stessa Regione in un comunicato: “In merito ad alcune agenzie e dichiarazioni sulla lettera della Regione Lazio ai proponenti del progetto per lo stadio della Roma, si precisa che viene confermata la contestualità delle opere pubbliche, senza le quali non ci potrà essere alcuna autorizzazione alla realizzazione dell’impianto sportivo. In particolare, nella lettera si ribadisce che tutte le opere sono a carico dei proponenti, non solo l’acquisto dei nuovi treni, ma anche l’ammodernamento e il potenziamento della Fl1 e della linea Roma-Lido, in particolare della stazione di Tor di Valle. Inoltre, le spese relative al potenziamento del trasporto pubblico di superficie in occasione degli eventi sportivi non potrà essere a carico della Regione Lazio o del Comune di Roma, ma dovrà essere sostenuto dai proponenti. La lettera verrà pubblicata sul sito internet della Regione Lazio”.