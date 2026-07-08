Un abbraccio che riscrive il destino. Non è solo un rinnovo di contratto, quello che legherà Paulo Dybala alla Roma fino al 2027: è un manifesto di fedeltà, un patto d'onore con il tecnico Gian Piero Gasperini siglato sotto il cielo di Trigoria. Più che mai al centro del progetto giallorosso dei Friedkin all'alba della nuova stagione, il tecnico sarà l'architetto tattico e anche il custode del talento dell'argentino. Perché sotto la sua gestione rigorosa la Joya si appresta a rivoluzionare anche il proprio metodo di lavoro con l'obiettivo di rafforzare i muscoli preservando la classe, la magia, i colpi ad effetto, regalandosi finalmente quella continuità che il calcio frenetico di oggi esige a questi livelli. La missione è giocare tutte le prossime partite, soprattutto quelle di Champions. Perché, scrive Alessio D'Urso su La Gazzetta dello Sport, il lavoro del tecnico d'estate non è per tutti e saltarlo in tutto o in parte può generare un dislivello nella rosa e un gap per i singoli rispetto agli altri. Non sarà il caso dell'argentino, pronto a spingere forte da subito. poi c'è la Champions, la grande attrazione dal fascino irresistibile. Notti di Champions che il numero 21 giallorosso rivivrà all'Olimpico intanto con Donyell Malen come punto di riferimento centrale. Accanto a Dybala, si preparano nondimeno Zeki Celik e Lorenzo Pellegrini al grande annuncio. passi in avanti, d'altra parte, sono stati compiuti nelle ultime ore pure sul fronte Pellegrini. Servirà probabilmente ancora un incontro tra il ds Tony D'Amico e l'entourage di Lorenzo, ma si respira ottimismo.