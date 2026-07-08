Paulo Dybala si è raccontato senza filtri, tra ricordi che ancora bruciano, elogi ai protagonisti del presente e un pensiero speciale per Mourinho. "È un genio ed è una bella persona. Ci ha sempre parlato con rispetto, si è preso cura di noi, ci ha amato e a Roma la gente si è innamorata di lui per quello che ha dato. Grazie a lui sono arrivato nella Capitale". Nell'intervista concessa allo youtuber Davoo. Sta seguendo il mondiale e il cammino di El Aynaoui. "Sta facendo un gran bel Mondiale, lo sto seguendo. E alla Roma, oltre a dire che è un giocatore forte, è anche un bravo ragazzo". Poi ancora una volta un commento sulla notte più amara, quella finale di Europa League persa contro il Siviglia. "È vero, il fallo di mano fu assurdo, ma nel corso della partita non ci fu soltanto quello. Ci sono stati vari momenti in cui l'arbitro ha fischiato cose strane”. Sorprendente su Yamal: “può essere l'erede di Messi”.