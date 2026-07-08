Aspettando quelli musicali, il primo tormentone estivo a Roma è Greenwood. E la sensazione è che il ritornello sia destinato a suonare ancora un po', in attesa di scoprire il finale. Già, perché la distanza non riguarda solo Roma e Marsiglia, ma anche quella tra domanda e offerta per lo stipendio che l'inglese dovrebbe percepire. Chiariamo: i primi contatti tra Trigoria e l'entourage di Greenwood risalgono ormai a mesi fa e, scrive Simone Valdarchi su Il Corriere della Sera, se non un accordo, un'intesa di massima inizialmente sembrava raggiunta. Mason stesso aveva aperto alla destinazione, spingendo poi D'Amico a intavolare la trattativa diretta con il Marsiglia. Negli ultimi giorni, però, l'aria intorno a Greenwood è cambiata e, in modo particolare, la posizione del padre-agente. Complice la ricca proposta arrivata dal Fenerbahce (intorno ai 7 milioni netti all'anno, più una generosa commissione), l'agente di Greenwood sta provando a tirare sull'ingaggio, punto non negoziabile per la Roma. I Friedkin sono disposti ad accontentare Gasp con investimenti importanti, ma il club si è imposto un tetto salariale e non intende superare i 4,5 milioni netti. Gasp che e sembrato piuttosto fiducioso: "Dopo la Champions, vogliamo restare protagonisti. La proprietà vuole migliorare”. Presto novitaà per Celik e Dybala, con cui l'accordo è già raggiunto. Balla ancora mezzo milione tra Pellegrini e la firma, ma si arriverà a dama. Tutto fatto per l'approdo di Margiotta come nuovo responsabile del settore giovanile. Ieri il Verona ha comunicato il suo addio