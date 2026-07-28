Artem Dovbyk questa mattina è partito per Bologna, oggi le visite mediche poi la firma sul contratto. L'ucraino è reduce da un intervento chirurgico in Finlandia ma il club rossoblu non è preoccupato. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport ieri lo staff medico del Bologna ha parlato con quello giallorosso per sapere di più sulle condizioni di Dovbyk che nelle due settimane di ritiro si è sempre allenato con il resto del gruppo. L'ex Girona è pronto per la sua nuova avventura. Operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro e l'ingaggio da 3.6 sarà interamente pagato dal club emiliano. Percorso inverso per Castro, arrivato ieri nella Capitale e accolto da un bagno di folla.