In soli 20 giorni i tifosi della Roma hanno polverizzato gli abbonamenti. Già raggiunta quota 40mila alla fase 2, non ci sarà nessuna vendita libera. I rinnovi erano stati oltre 37mila, le ultime tessere sono state acquistate dagli iscritti alla 'Waiting List', tutti i posti standard sono esauriti, rimangono solamente quelli per le aree hospitality. Ora il tasto stop per garantire a tutti gli altri tifosi di poter acquistare i biglietti nel corso della stagione. Appuntamento ad agosto per la vendita degli abbonamenti coppe che comprenderanno le prime quattro partite della fase campionato di Champions League e l'ottavo di Coppa Italia. Chi lo ha acquistato per la Serie A avrà il diritto di prelazione.