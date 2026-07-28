D'Amico è al lavoro per accontentare le richieste di Gasperini. Oggi l'ufficialità di Castro, ora fari puntati su l'ala d'attacco ma anche sull'esterno di centrocampo. Wesley è il titolare, Rensch una valida alternativa ma serve altro. Celik è ormai un lontano ricordo e alla Roma serve una mini rivoluzione anche sulle fasce. Salah-Eddine è a un passo dall'addio. Non rientra nel progetto di Gasperini (come era successo l'anno scorso) e prende quota il ritorno in Olanda. Il PSV Eidhoven è convinto di chiudere la trattativa dopo averlo avuto in prestito la passata stagione, il terzino avrebbe preferito la Premier League ma offerte convincenti non sono arrivate. Poi c'è la soluzione legata ad Angeliño. Lo spagnolo non ha convinto il tecnico in queste settimane di ritiro e la Roma vorrebbe provare a cederlo, in Spagna piace al Deportivo la Coruña ma ad oggi nessuno ha ancora bussato dalle parti di Trigoria.

Occhi su Fresneda

Il sogno in entrata rimane Diego Moreira ma le alte richieste dello Strasburgo frenano i sogni dei giallorossi. A destra l'obiettivo èdello. Il costo è intorno ai 15 milioni di euro, i giallorossi sono al lavoro per limare la richiesta. Sullo sfondo resiste anche Belghali che però non convince del tutto per le condizioni fisiche. Gasp aspetta un volto nuovo anche in quel ruolo. Occhi anche su Cacciamani del Torino, tornato dal prestito alla Juve Stabia.