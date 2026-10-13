Sarà compito dell’ente responsabile del rilascio dell’autorizzazione definitiva verificare il rispetto delle prescrizioni e segnalare eventuali violazioni

Redazione
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Stadio Roma, Rocca: "Abbiamo cercato di contemperare le esigenze, siamo soddisfatti"

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Altro passo in avanti per il nuovo stadio della Roma. Questa mattina è arrivato il via libera da parte della Regione Lazio alla valutazione di impatto ambientale. Con una determinazione pubblicata sul bollettino ufficiale, la direzione regionale Ambiente, Transizione energetica e Ciclo dei rifiuti ha espresso pronuncia favorevole di Via sul progetto di fattibilità tecnico-economica presentato dalla società giallorossa per la realizzazione e la gestione del nuovo impianto. Il parere favorevole della giunta Rocca è accompagnato da prescrizioni e condizioni che dovranno essere recepite nei successivi provvedimenti autorizzativi. Sarà compito dell’ente responsabile del rilascio dell’autorizzazione definitiva verificare il rispetto delle prescrizioni e segnalare eventuali violazioni. La valutazione ambientale costituisce quindi una fase significativa dell’iter amministrativo, ma non rappresenta ancora il via libera definitivo alla costruzione dello stadio.

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