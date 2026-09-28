La Roma ha ottenuto l’autorizzazione alla costruzione del nuovo stadio di Pietralata. La notizia è arrivata oggi, al termine della Conferenza dei Servizi, che ha dato il via libera formale al progetto. A margine della conferenza è intervenuto il sindaco Roberto Gualtieri, che ha espresso soddisfazione per l’esito dell’iter: "È una giornata storica. Dopo quattro anni di lavoro mancava solo l’autorizzazione formale al progetto. Ora è una certezza, lo stadio si farà e sarà uno dei più belli al mondo". Il sindaco ha poi fatto il punto sulle tempistiche di realizzazione dell’impianto, indicando una possibile conclusione dei lavori in anticipo rispetto alle previsioni iniziali: "Ora partiremo con la gara. Ci sono tutte le condizioni per posare la prima pietra a marzo 2027. Il cantiere dura due anni e mezzo, quindi lo stadio potrebbe essere pronto a fine 2029". La conclusione dell’opera era inizialmente prevista per il 2031, ma secondo Gualtieri ci sarebbero dunque i margini per anticipare sensibilmente l’apertura del nuovo impianto.