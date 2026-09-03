Prosegue l'iter per la realizzazione del nuovo stadio della Roma a Pietralata. Nel corso del pomeriggio sono giunti sette pronunciamenti favorevoli da parte degli organismi coinvolti nel procedimento. Tra gli enti che hanno dato il loro via libera figurano Arpa Lazio, la Direzione Regionale Lavori Pubblici, la Direzione Regionale Ambiente, la ASL Roma 2, Areti e RomaNatura, come riportato dal giornalista Andrea de Angelis.

Particolare rilievo assume il contributo di RomaNatura, chiamata a esprimersi sugli interventi previsti per la compensazione ambientale e sulla riforestazione programmata all'interno del Parco Regionale Urbano di Aguzzano. L'ente ha valutato positivamente il progetto di rimboschimento, introducendo però alcune condizioni di carattere tecnico, soprattutto in merito alla composizione delle specie arboree da utilizzare. Nel provvedimento, RomaNatura chiarisce che la propria valutazione riguarda "in via esclusiva, agli aspetti di competenza connessi all'intervento di riforestazione ricadente nel Parco Regionale Urbano di Aguzzano", specificando inoltre che il parere non produce "alcun effetto autorizzatorio, assentivo o comunque legittimante" in relazione agli abbattimenti contemplati dal progetto dello stadio.

Per il rimboschimento di Tipo 1, tra le indicazioni fornite dall'ente c'è quella di aumentare la presenza della roverella: "dovrà essere incrementata la presenza di Quercus pubescens (roverella)". Al contrario, le varietà caratteristiche delle aree aperte "dovranno essere limitate alle fasce perimetrali dell'intervento". Vincoli analoghi sono stati stabiliti anche per il rimboschimento di Tipo 2. In questo caso, il documento precisa che "non sono consentiti abbattimenti e potature di essenze arboree spontanee se non preventivamente concordate".