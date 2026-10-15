L'olandese si è di nuovo preso la scena segnando una doppietta contro il Real Madrid
L'Olimpico omaggia Mourinho, lui risponde emozionato: "Sono senza parole"
Anche Sports Illustrated, testata statunitense nota per le sue copertine fotografiche, ha voluto esaltare e incoronare Donyell Malen nell'ultimo post social. L'attaccante olandese si è preso la scena contro il Real Madrid con una doppietta ed è diventato il protagonista dell'ultima galleria pubblicata da SI su Instagram. "Donyell Malen rende ogni immagine iconica", si legge poi nella prima delle 20 foto dedicate al centravanti giallorosso.
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