L'olandese si è di nuovo preso la scena segnando una doppietta contro il Real Madrid

Redazione
WhatsApp Image 2026-10-15 at 09.30.52

L'Olimpico omaggia Mourinho, lui risponde emozionato: "Sono senza parole"

Scegli Forzaroma.info come fonte preferita su Google

Anche Sports Illustrated, testata statunitense nota per le sue copertine fotografiche, ha voluto esaltare e incoronare Donyell Malen nell'ultimo post social. L'attaccante olandese si è preso la scena contro il Real Madrid con una doppietta ed è diventato il protagonista dell'ultima galleria pubblicata da SI su Instagram. "Donyell Malen rende ogni immagine iconica", si legge poi nella prima delle 20 foto dedicate al centravanti giallorosso.

Caricamento post Instagram...
Malen Roma Real

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti