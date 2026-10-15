Anche Sports Illustrated, testata statunitense nota per le sue copertine fotografiche, ha voluto esaltare e incoronare Donyell Malen nell'ultimo post social. L'attaccante olandese si è preso la scena contro il Real Madrid con una doppietta ed è diventato il protagonista dell'ultima galleria pubblicata da SI su Instagram. "Donyell Malen rende ogni immagine iconica", si legge poi nella prima delle 20 foto dedicate al centravanti giallorosso.

Caricamento post Instagram...