Sponsor Roma, Virginia Raggi insiste: “Scelta inopportuna”

"Avrei gradito e sperato che questa sponsorizzazione potesse diventare pubblica il 29 novembre, il giorno dopo, proprio perché si sta correndo l’ultimo miglio per riuscire a portare a casa questo risultato”.

Virginia Raggi è tornata a parlare della scelta della Roma di mettere sulle maglie lo sponsor Riyadh Season. Intervenuta durante la trasmissione “Giù la maschera” in onda su Rai Radio 1 , l'ex sindaco della capitale ha rilasciato queste dichiarazioni. “Ho trovato inopportuno aver pubblicizzato questa sponsorizzazione un mese prima del 28 novembre, che è la data nella quale si deciderà quale sarà la città che ospiterà Expo nel 2030. Premesso che la Roma e la Lazio sono due club privati, e quindi possono decidere di farsi sponsorizzare da chi vogliono, io avrei gradito e sperato che questa sponsorizzazione potesse diventare pubblica il 29 novembre, il giorno dopo, proprio perché si sta correndo l’ultimo miglio per riuscire a portare a casa questo risultato”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.