Spinazzola, matrimonio a Foligno con la sua Miriam. Mancini show prima del “sì” – VIDEO

Un giorno di festa per Leonardo Spinazzola e sua moglie Miriam Sette. Come riportato da Umbria24.it, i due hanno scelto di confermare, con rito civile, il loro precedente matrimonio, con la cerimonia che ha avuto luogo a Foligno, per festeggiare come non era stato possibile nel giorno delle prime nozze il 24 dicembre 2020, a causa del Covid. Tra i presenti, i due figli Mattia e Sofia, i parenti, gli amici ed alcuni giocatori della Roma: Lorenzo Pellegrini, Stephan El Shaarawy, Bryan Cristante e Gianluca Mancini. Ma è stato proprio il centrale giallorosso, amico storico di Spinazzola, a dare maggiormente spettacolo: infatti, il numero 23 ha preso parte anche al coro che ha accompagnato lo sposo nella serenata dedicata alla moglie la sera prima della cerimonia.