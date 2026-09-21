Conceicao e Bremer ieri contro l'Atalanta hanno regalato i tre punti alla Juventus e hanno permesso a Spalletti di raggiungere il traguardo delle 1001 reti segnate dai giocatori allenati dal tecnico. Quello ad aver fatto più gol è Francesco Totti che sotto la sua guida ne ha messi a referto ben 75. Queste le parole di Spalletti a Dazn: "Totti è sicuramente quello che ha fatto la differenza nella mia carriera. Era la prima volta che andavo ad allenare calciatori forti, è stato quello che mi ha dato una mano a livello professionale".