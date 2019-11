Spagna-Malta, occasione Pau Lopez: è in campo da titolare

Serata importante e significativa per i giocatori della Roma impegnati con le proprie nazionali. In Bosnia-Italia sono in campo dall’inizio Dzeko e Florenzi, che ha l’occasione di riscattarsi dopo un periodo decisamente negativo mentre Zaniolo vuole dimostrare di essere importante anche per Mancini. Stasera si gioca anche Spagna-Malta, altro match di qualificazioni a Euro 2020 ininfluente per le ‘Furie Rosse’ di Robert Moreno. Proprio per questo, però, è una possibilità importante per chi ha giocato meno, come Pau Lopez. Il portiere della Roma, terza scelta alle spalle di De Gea e Kepa, al ‘Ramon de Carranza’ di Cadiz, partirà titolare a difesa dei pali della sua nazione.