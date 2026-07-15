C'è un asse Roma-Londra che può accendere il mercato, quello tra il club di Trigoria e il Chelsea. In entrata, certo, con D'Amico al lavoro su Garnacho e Moreira (dello Strasburgo, che con i Blues condivide la proprieta), ma anche in uscita, con Koné che è tornato nei radar del Chelsea. Xabi Alonso vuole rinforzare la mediana, soprattutto ın caso di uscita di Enzo Fernandez, scrive Simone Valdarchi su Il Corriere della Sera. Un'eventualità che il tecnico, appena arrivato in Inghilterra, vorrebbe scongiurare, ma considerando l'interesse del Real Madrid l'argentino rimane comunque a rischio. Così come Koné, del resto, che durante il mese di giugno era stato identificato dalla Roma tra i possibili giocatori sacrificabili sull'altare delle plusvalenze. I conti con la Uefa sono rimandati, ma non chiusi e l'uscita di Manu garantirebbe una plusvalenza importante. Anche perché, da inizio luglio, la richiesta di D'Amico sul francese si è alzata e 50 milioni ora sembrano non bastare più.