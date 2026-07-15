Neanche il tempo di iniziare e la Roma deve già fare i conti con il primo infortunio stagionale. Robinio Vaz ha alzato bandiera bianca nell'allenamento di lunedì e gli esami strumentali svolti ieri hanno evidenziato una lesione di primo grado al collaterale mediale del ginocchio destro, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. Dovrà rimanere fuori almeno due settimane e salterà l’intera prima parte di preparazione a Trigoria. Strada sempre di più in salita. Arrivato a gennaio per 25 milioni di euro, non è mai riuscito ad entrare nelle grazie di Gasperini che in sei mesi di campionato lo ha utilizzato col contagocce: mai titolare, soli 205 minuti in campo e un gol realizzato contro il Lecce. Senza Robinio Vaz il numero di giocatori a disposizione di Gasperini diminuisce ancora. Sono dodici quelli di movimento in attesa dei reduci dal Mondiale e di Pellegrini che anche col contratto firmato non si sarebbe comunque allenato nei primi giorni di ritiro poiché sta ancora recuperando da una ricaduta rimediata il giorno prima del derby. Un mese fa aveva svolto un controllo in Finlandia, mentre due settimane fa si era affacciato a Trigoria per svolgere terapie. Ieri prima giornata di doppia seduta: allenamento al mattino presto poi lavoro in palestra e ritorno in campo la sera, sotto gli occhi di Ryan Friedkin arrivato nella Capitale. Oggi stesso programma mentre in serata i calciatori potranno tornare a casa, l’appuntamento è al giorno seguente per il primo test con la Primavera che sarà una sorta di allenamento congiunto senza neanche la presenza di un arbitro federale.