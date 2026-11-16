Matias Soulé in estate faticava a trovare estimatori, probabilmente anche a Trigoria. L'argentino, però, in questo inizio stagione si sta dimostrando l'arma in più della Roma e ora anche l'Argentina punta su lui e Nico Paz per il dopo Messi. Soulé ha disputato, infatti, 45 minuti ottimi contro l’Uruguay, una prova che ha catturato l’attenzione anche di Enzo Fernandez: “Soulé e Paz sono due animali”. Per lui è arrivato il tempo del debutto dal primo minuto. Le prove di Scaloni d'altronde lasciano pensare che l’attaccante della Roma possa partire titolare mercoledì contro il Costarica. Il classe 2003 in questo avvio di stagione ha segnato 5 gol e servito 4 assist in 15 gare. Oggi il suo valore ha superato quota 50 milioni, una cifra che fotografa il salto di qualità del talento argentino.