Il futuro di Endrick continua a tenere banco sul mercato, ma la strada per le italiane si conferma sempre più in salita. Sia il Milan che la Roma hanno messo nel mirino il giovane attaccante brasiliano, ma resiste la ferma opposizione di José Mourinho. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il club rossonero aveva studiato un'offerta importante da 60 milioni di euro, con l'aggiunta di altri 10 milioni di bonus e una clausola di recompra fissata a 80 milioni per consentire al Real Madrid di mantenere il controllo sul cartellino. Una proposta forte, supportata anche dai possibili canali preferenziali legati ai rapporti tra la dirigenza e l'entourage del giocatore. Dall'altra parte, anche la Roma continua a monitorare la situazione per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Gasperini. Tuttavia, la resistenza di Mourinho complica drasticamente i piani: Mourinho considera Endrick una pedina fondamentale per la rosa, ha intenzione di puntare su di lui e non intende privarsene a gennaio, bloccando di fatto qualsiasi ipotesi di cessione o prestito.