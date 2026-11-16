Leonardo Balerdi ha convinto tutti, almeno a Roma. Il difensore argentino, nel giro di poche settimane, ha conquistato Gian Piero Gasperini. Il tecnico di Grugliasco, già qualche giorno dopo il suo arrivo lo definì "Un Capitano" e sul campo l'argentino ha ricambiato l'apprezzamento dell'allenatore. Come riporta la Gazzetta dello Sport, la Roma e l'entourage di Balerdi hanno già definito il rinnovo di contratto. Il classe 1999, infatti, è arrivato in prestito dall'Olympique Marsiglia e il riscatto è dipeso dalle presenze del difensore. Per far scattare l'obbligo a 11 milioni di euro, Balerdi dovrà giocare il 40% delle partite in base al minutaggio. La cifra per il riscatto sale se dovessero essere di più le presenze: 14 milioni con oltre il 55% di partite giocate (da almeno 45 minuti). Un numero che Balerdi dovrebbe raggiungere senza problemi, e anche nel caso in cui non lo raggiungesse la Roma ha già fatto sapere di voler esercitare il riscatto a prescindere. Come si legge sul quotidiano, se dovesse arrivare il riscatto automatico, le parti sono già completamente d'accordo per il rinnovo di contratto. Il club e il calciatore, infatti, hanno già messo tutto nero su bianco. La volontà di tutti è quella di continuare insieme.