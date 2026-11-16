Bryan Cristante, un nome che entrerà nella storia della Roma. Anzi, c'è già entrato. Perché l'attuale capitano giallorosso è il decimo giocatore per presenze di sempre, l'unico ad essere entrato nell'Olimpo avendo giocato due finali europee. Nonostante le critiche degli ultimi anni il centrocampista si sta dimostrando insostituibile anche con Gian Piero Gasperini, il tecnico che lo fece esplodere e notare proprio dalla Roma negli anni di Bergamo. L'ultima di una lunga serie di allenatori che hanno sempre creduto in Cristante: da Di Francesco a Ranieri passando per Mourinho, De Rossi e Fonseca. Sempre in campo Bryan: da difensore, mediano, trequartista. E ora, con 375 presenze e una stagione che vede "almeno" altre 32 partite da giocare, Cristante vede da vicino Bruno Conti. Marazico, infatti, è al settimo posto della classifica con più gare in giallorosso: esattamente 402. Sotto di lui ci sono solo Sebino Nela con 397 e Franco Tancredi con 389, parliamo di miti assoluti. Facendo due conti facili facili, l'attuale numero 4 giallorosso potrebbe superarli tutti entro fine maggio avvicinando il sesto posto di Giuseppe Giannini (435).

Ma non si tratta solo di questo. Perché Cristante quest'anno sta vivendo una continuità di rendimento che in pochi si aspettavano. E con numeri da top player, almeno per il nostro campionato. Lo testimoniano i dati di Sofascore che trovate nella tabella qui sotto. Il centrocampista giallorosso, infatti, è il primo in diverse categoria nella rosa di Gasperini. Per esempio quello dei passaggi riusciti con 65,6 in media a partita, ma anche per numero di tocchi (88,4), contrasti (2,27) e duelli vinti (5,64). Quarto invece per tiri verso la porta (1,91). A questo bisogna aggiungere due gol e un assist, oltre a quella capacità di svettare in area amica sugli angoli avversari che è una delle armi in più di Gasp.