Malen è già nell’Olimpo. E noi ringraziamo Raspadori

La Roma sfiora l'impresa contro l'Inter, andando avanti 2-0 ma facendosi poi raggiungere dalla doppietta di Lautaro Martinez. C'è soddisfazione per una grande prestazione, ma anche enorme rammarico dopo un primo tempo di livello eccezionale. "Grande partita di squadra, abbiamo dato tutto fino alla fine ma il risultato ci sfugge. Continuiamo a lavorare e a migliorare. Forza Roma", il commento sui social di Matias Soulé. "Si va sempre avanti", scrive invece Mile Svilar anche ieri autore di almeno due parate importanti e decisive. "Grato a Dio e a tutti voi. Sempre", il post di Donny Malen che ringrazia ancora una volta il popolo romanista.

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