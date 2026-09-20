Cristante e Molina tra i migliori in campo, bene anche Balerdi
Gasperini e il gap con l'Inter: "Sono la squadra da battere, ma vogliamo avvicinarci"
La doppietta di Koné non basta alla Roma per battere l'Inter. Il francese è il migliore in campo insieme al compagno di reparto Cristante. Bene anche gli argentini Balerdi, Molina e Dybala. Pesa come un macigno l'errore di Mancini che regala il primo gol a Lautaro.
Roma-Inter, le pagelle dei quotidianiIL CORRIERE DELLO SPORT
ROMA (3-4-2-1): Svilar 6.5; Mancini 5 (60' Ndicka 6), Balerdi 6.5 (66' Ghilardi 6), Hermoso 5.5 (81' Koulierakis SV); Wesley 6.5, Cristante 7, Koné 8 (60' Pisilli 6), Molina 6.5 (60' Rensch 6); Soulé 6.5, Dybala 7; Malen 6.5. Allenatore: Gasperini 7
IL MESSAGGERO
ROMA (3-4-2-1): Svilar 7; Mancini 5.5 (60' Ndicka 6), Balerdi 6.5 (66' Ghilardi 5), Hermoso 5 (81' Koulierakis SV); Wesley 5.5, Cristante 6.5, Koné 8 (60' Pisilli 5.5), Molina 7 (60' Rensch 6); Soulé 6, Dybala 6.5; Malen 6. Allenatore: Gasperini 6.5
IL CORRIERE DELLA SERA
ROMA (3-4-2-1): Svilar 7.5; Mancini 5 (60' Ndicka 6), Balerdi 6.5 (66' Ghilardi 5.5), Hermoso 6 (81' Koulierakis 5); Wesley 5.5, Cristante 7, Koné 8 (60' Pisilli 5.5), Molina 6.5 (60' Rensch 6); Soulé 6, Dybala 7; Malen 6. Allenatore: Gasperini 6.5
LA REPUBBLICA
ROMA (3-4-2-1): Svilar 6.5; Mancini 5.5 (60' Ndicka 5.5), Balerdi 6.5 (66' Ghilardi 5.5), Hermoso 6 (81' Koulierakis SV); Wesley 5, Cristante 6, Koné 7.5 (60' Pisilli 5.5), Molina 6 (60' Rensch 5.5); Soulé 6, Dybala 6.5; Malen 5. Allenatore: Gasperini 6
IL TEMPO
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini 5.5 (60' Ndicka 6.5), Balerdi 6.5 (66' Ghilardi 5.5), Hermoso 6 (81' Koulierakis SV); Wesley 6, Cristante 7, Koné 8 (60' Pisilli 6), Molina 7 (60' Rensch 6); Soulé 6.5, Dybala 6.5; Malen 6.5. Allenatore: Gasperini 6.5
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