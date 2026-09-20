Forse quello di Leonardo Balerdi è stato l'acquisto più sottovalutato dell'estate. Arrivato gli ultimi giorni di mercato nel giro di tre settimane è diventato già insostituibile per Gasperini. Sono bastati due spezzoni di gara contro Atalanta e Fenerbahce per far capire al tecnico che senza l'argentino la Roma non può giocare. Col Torino è stato il migliore in campo, contro l'Inter il premio di MVP spetta a Koné ma l'ex Marsiglia è stato un muro. Il livello dell'avversario si è alzato (da Simeone a Lautaro) ma Balerdi non ha sentito la differenza. E i dati lo confermano: sei recuperi difensivi, quattro duelli vinti su cinque e due contrasti vinti su tre. Un'ora da top player poi lo stop per crampi. Il cambio forzato ha rovinato i piani di Gasperini che però sa che può godersi un centrale fortissimo. Al rientro la sfida col Como, difficile rinunciare a Leo. Chi rischia di più è Mancini (già due errori in questo inizio di campionato) oppure Ndicka. Una cosa è certa: i giallorossi non possono rinunciare a Balerdi.

Balerdi, come funziona il riscatto

Leonardo si è inserito benissimo nel gruppo e vorrebbe rimanere. È arrivato in prestito, ma ci sono le condizioni per far scattare l'obbligo di riscatto. Se il classe 1999 dovesse disputare almeno il, considerando tutte le competizioni e almeno(è già a due), scatterebbe l’obbligo di riscatto a 14 milioni. È stato però studiato un meccanismo variabile per ridurre il costo del cartellino in caso di un impiego più limitato. Se il difensore dovesse giocare, l’obbligo scatterebbe a. Infine, è prevista una clausola pensata per tutelare il Marsiglia da eventuali tentativi di limitare volutamente l'impiego del giocatore nella seconda parte della stagione. Sarà infatti sufficiente disputare il 20% delle partite nella seconda metà dell’annata per far scattare l’obbligo a. Più gioca e più si verificheranno le condizioni per il riscatto e con queste prestazioni è difficile immaginare il contrario.