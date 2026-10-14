Matias Soulé ha parlato ai microfoni di Prima Video prima dell'inizio del match di Champions League contro il Real Madrid. Queste le sue parole:

E' una delle partite più importanti della sua carriera? "E' molto speciale, è una partita bellissima da giocare e anche per la gente che sarà allo stadio. Sarà bellissimo, li affronteremo al massimo e speriamo di poter fare bene".

Lei e Dybala vi trovate benissimo insieme, è così? "Siamo sempre insieme, sono già tre anni che ho un legame con lui. Prima a Torino, con la Juventus, ora qui. Lo conosco tanto e ogni giorno che passa abbiamo più fiducia. Con tutti gli argentini siamo sempre insieme, giocare con Dybala è speciale per me".

Si può sognare di vincere stasera? "Ce la giocheremo, sappiamo che affrontiamo il Real Madrid e come sono in Champions soprattutto. Ma abbiamo l'entusiasmo e la voglia di giocare queste partite, come accaduto già con l'Inter. Questa sera potrebbe essere una notte magica, speriamo".