Le sue parole: "E' molto speciale, è una partita bellissima da giocare e anche per la gente che sarà allo stadio"
La Roma è arrivata all'Olimpico: cori e fumogeni prima della sfida con il Real Madrid
Matias Soulé ha parlato ai microfoni di Prima Video prima dell'inizio del match di Champions League contro il Real Madrid. Queste le sue parole:
E' una delle partite più importanti della sua carriera? "E' molto speciale, è una partita bellissima da giocare e anche per la gente che sarà allo stadio. Sarà bellissimo, li affronteremo al massimo e speriamo di poter fare bene".
Lei e Dybala vi trovate benissimo insieme, è così? "Siamo sempre insieme, sono già tre anni che ho un legame con lui. Prima a Torino, con la Juventus, ora qui. Lo conosco tanto e ogni giorno che passa abbiamo più fiducia. Con tutti gli argentini siamo sempre insieme, giocare con Dybala è speciale per me".
Si può sognare di vincere stasera? "Ce la giocheremo, sappiamo che affrontiamo il Real Madrid e come sono in Champions soprattutto. Ma abbiamo l'entusiasmo e la voglia di giocare queste partite, come accaduto già con l'Inter. Questa sera potrebbe essere una notte magica, speriamo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA