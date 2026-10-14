Matias Soulé ha parlato ai microfoni di Prime Video al termine del match perso contro il Real Madrid. Queste le sue parole:

Cosa è successo nel finale? "Non lo so, sinceramente non ho parole. La partita era nelle nostre mani, fino al 70' eravamo due sopra. Tre calci d'angolo ci hanno fatto perdere la partita. Dobbiamo restare attenti per tutti e 90'. Pensiamo alla prossima".

E' una questione di testa? "Penso di sì, ma prendere tre gol così praticamente uguali su calcio d'angolo è qualcosa che non va bene. Siamo morti in realtà".

Quanto può essere pesante una sconfitta del genere per il futuro? "Dobbiamo togliercela subito. Siamo delusi, ma non dobbiamo calare perché abbiamo fatto una grande partita. Non possiamo calare ora, eravamo sopra e vicini a vincere".

E' la sconfitta peggiore, per come è finita? "Non so che dire, fa male dopo una partita dal genere. Dobbiamo pensare alla prossima e prendere le cose buone che abbiamo fatto, riallenandoci su quelle negative".