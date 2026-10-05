Matias Soulé ha fatto il suo esordio con la maglia dell'Argentina, coronando un traguardo inseguito e desiderato da tempo. A raccontare tutta la sua emozione è stato lo stesso esterno giallorosso attraverso un messaggio pubblicato sui propri canali social: "Un sogno che avevo fin da bambino oggi si è avverato". Soulé ha poi proseguito: "Esordire con la maglia della Nazionale è qualcosa che porterò per sempre nel mio cuore. Tanto impegno, sacrificio e persone che mi hanno accompagnato in ogni passo. Grazie a Dio, alla mia famiglia e a tutti coloro che hanno fatto parte di questo percorso. È un enorme orgoglio rappresentare il mio Paese". Infine uno sguardo al futuro: "L’inizio di un sogno che ha ancora molta strada da fare". Il debutto è arrivato al Monumental di Buenos Aires, nell'amichevole vinta 7-0 contro il Burkina Faso nella quale Soulé è entrato nella ripresa al posto di Nico Paz. Prima presenza con l'Albiceleste anche per Santiago Castro, anche lui tra gli esordienti della serata.

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