Matias Soulé difficilmente dimenticherà questo settembre da poco terminato. Meno decisivo rispetto all'inizio della scorsa stagione forse, è vero, ma giocare come sta facendo alla corte di Gasperini dopo essersi messo alle spalle l'incubo pubalgia era tutt'altro che scontato. Prima il gol dal tre punti contro l'Atalanta, poi la chiamata dell'Argentina per la prima e lunga sosta nazionali dell'anno. Proprio dal CT Scaloni che, dopo averlo inserito nella lista dei 55 pre-convocati al Mondiale, aveva deciso di escluderlo. Dato per titolare contro la Bolivia, alla fine Mati ha dovuto assistere solamente dalla panchina al successo per 4-0 dell'Albiceleste nella notte italiana. A festeggiare questo importante ritorno, nonostante il numero 18 della Roma non abbia ancora esordito con la Nazionale maggiore, anche il papà Nestor, che sui social ha condiviso un tenerissimo messaggio e un bell'incitamento: "Che bello vederti con questi colori, flaco! Dai, ci stai andando sempre più vicino!".

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