Soulé diventa papà. L’annuncio social della compagna Milagros: “Ti aspettiamo”

La stagione in campo non è stata tra le più brillanti, ma fuori dal rettangolo verde si è chiusa nel migliore dei modi per Matias Soulé. L’argentino infatti, diventerà papà di un maschietto. L’annuncio è arrivato sui social dalla compagna Milagros Sosa, con un post che non lascia spazio a interpretazioni: "Ti abbiamo aspettato tanto. Ti desideravamo tanto, piccolo. Siamo qui ad aspettarti per riempirti di tanto amore. Ti vogliamo tanto bene, Bauti". Ad accompagnare la didascalia, diverse foto della coppia e uno scatto speciale: una maglia giallorossa con il numero 18, quello di Soulé, e la scritta "Papi".