Soulé, che numeri! L’argentino è terzo per partecipazioni al gol in Serie A: il dato

Matias Soulé sta vivendo quella che con ogni probabilità è la sua miglior stagione da calciatore. L'argentino è un punto fermo dello scacchiere di Gasperini e i numeri dimostrano la sua incisività nella Roma. In questo campionato il numero 18 ha messo ha referto 6 gol e 4 assist in 20 partite, eguagliando Pulisic (8 reti e 2 passaggi vincenti) e Yildiz (6 e 4) in termini di partecipazione ai gol delle rispettive squadre. Meglio di Soulé in Serie A, fino a questo momento, hanno fatto solo Nico Paz (6 gol e 6 assist) al Como e Lautaro Martinez (10 e 4) all'Inter. Ora l'obiettivo per Mati è continuare a essere pericoloso negli ultimi metri di campo ed eguagliare il record di gol segnati con la maglia del Frosinone nella stagione 2023-24 (11, ma gli assist furono solo 3).